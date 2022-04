UMCG wil met Erasmus MC en LUMC in DNA-lab stappen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wil als aandeelhouder in Genomic Investments B.V. stappen. Het UMCG heeft dat gemeld bij de Autoriteit Consument & Markt, die het voornemen gaat onderzoeken. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Erasmus MC zijn al verenigd in de onderneming.

Genomic Investments is een zogeheten houdstermaatschappij die aandelen houdt in GenomeScan: een laboratorium dat innovatieve DNA-analyses levert voor genetisch laboratoriumonderzoek. De ACM gaat nu onderzoeken of door de voorgenomen plannen de concurrentie wordt belemmerd doordat een machtpositie ontstaat. Binnen vier weken maakt de marktwaakhond kenbaar of het UMCG al dan niet groen licht krijgt om bij het LUMC en Erasmus MC te voegen als aandeelhouder van het DNA-laboratorium.