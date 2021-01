UMCG zoekt uit hoe minderheden vaker kunnen worden gevaccineerd

“De vaccinatiegraad bij minderheden en etnische gemeenschappen in Europa is onaanvaardbaar lager in vergelijking met de algemene bevolking. Zo is bijvoorbeeld in Nederland de vaccinatiegraad wat betreft meningokokken onder Turkse en Marokkaanse adolescenten 30 procent lager dan onder andere adolescenten”, zegt het UMCG.

Etnische, religieuze of culturele minderheden in heel Europa hebben vaak minder goed toegang tot de gezondheidszorg, verklaart het centrum. Ander onderzoek houdt zich vooral bezig met het veranderen van de overtuigingen en houding van doelgroepen zelf, maar het UMCG gaat kijken hoe de gezondheidszorg er zelf iets aan kan doen en hoe de vaccinatiegraad met gerichte acties kan worden verhoogd.

De behoefte aan gezondheidsstelsels die zich aanpassen en die tegemoetkomen aan behoeften van veranderende patiënten en maatschappijen is nog nooit zo groot geweest, zegt UMCG-onderzoeker en projectleider Daniëlle Jansen. Doel is nu om de aantallen BMR-vaccinaties (bof, mazelen, rodehond) en HPV-vaccinaties (beschermt tegen bepaalde vormen van kanker) onder achtergestelde gemeenschappen in Griekenland, Polen, Slowakije en dus Nederland te verhogen.

Gekeken wordt ook naar hoe het kan dat minderheden in Finland, Israël en het Verenigd Koninkrijk wel veelvuldig zijn gevaccineerd. Voor het onderzoeksproject is vijf jaar uitgetrokken. (ANP)