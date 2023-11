Resultaat umc’s stijgt fors: Maastricht UMC+ beste, LUMC onderaan

Het financiële resultaat van de universitaire medische centra (umc’s) is vorig jaar gestegen van 92 miljoen euro naar 152 miljoen euro. Maastricht UMC+ scoorde het beste, LUMC eindigde opnieuw onderaan met als enige een negatief rendement.

© marchmeena29 / Getty images / iStock

Dit staat in de jaarlijkse benchmark van BDO Accountants & Adviseurs. Ondanks het gestegen resultaat wordt het steeds lastiger, aldus de boekhouders, voor umc’s om hun ‘maatschappelijke rol als verlener van complexe zorg, opleider en onderzoeksinstituut te vervullen.’

Dat komt vooral omdat de rendementen te laag zijn. Met name Amsterdam UMC, UMCG en LUMC zitten “onder de kritieke grens van 1 procent”, aldus Vincent Eversdijk, voorzitter branchegroep Zorg bij BDO Accountants & Adviseurs.

Maastricht UMC+ krijgt van BDO een tien als rapportcijfer en op nummer twee eindigt Erasmus MC met een negen. Ze halen een significant beter rendement (respectievelijk 4,7 en 2,2 procent) dan de andere vijf umc’s (tussen 1,3 procent en min 0,1 procent). In de middenmoot staan Radboud UMC en UMC Utrecht. LUMC eindigde de afgelopen drie jaar steeds als laatste.

Compliment waard

“Het is een compliment waard dat de umc’s in een periode van hoge inflatie en sterk stijgende loonkosten hun kerntaken goed zijn blijven uitvoeren”, schrijft Eversdijk. “Ze staan nu voor grote uitdagingen zoals het terugbrengen van de hoeveelheid tweedelijns medisch specialistische basiszorg. Om de kwaliteit te verhogen en middelen en mensen efficiënter in te zetten, moet de hoogcomplexe zorg verder geconcentreerd en gespecialiseerd worden.”

Ook het onderwijs moet worden vernieuwd, vindt BDO. Dat is inclusief betere onderzoeksfaciliteiten en een open science (data) infrastructuur. “Er ligt dus een grote (investerings)opgave.” Een uitdaging bij de beperkte rendementen, concludeert het adviesbureau.

Compensatie covid

BDO maakt de kanttekening dat de cijfers over 2022 moeilijk te vergelijken zijn met vorig jaar en met de algemene ziekenhuizen. Dat komt vooral vanwege de derde geldstroom (onderwijs en onderzoek) bij de umc’s en compensatie van kosten uit de covid-periode. Mogelijk is de miljoenencompensatie reden dat het resultaat vorig jaar fors toenam.

BDO meent dat de rendementen te laag zijn (gemiddeld 1,4 procent) om voldoende investeringen te doen, zoals in verduurzaming, digitalisering en vastgoed. De komende jaren nadert voor veel umc’s het moment dat hun gebouwen aan het eind van hun levensduur komen.

Weinig investeringsruimte

Vorige maand meldde BDO al dat magere rendementen de broodnodige investeringen bij de algemene ziekenhuizen in de weg zitten. Het gaat dan met name om digitalisering en andere veranderingen van zorgprocessen. Ziekenhuizen hebben ‘nauwelijks investeringsruimte’ voor de uitvoering van deze plannen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).