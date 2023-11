Umc’s bieden 2 procent meer loon, bonden zeer ontstemd

De bonden wijzen het bod van de NFU voor een nieuwe umc-cao resoluut af. NFU biedt 2 procent meer loon, per 1 juli volgend jaar, met een maximum van 123 euro per maand. “Volstrekt onvoldoende”, zegt NU’91. NFU laat weten dat umc-werknemers dit jaar al genoeg erbij hebben gekregen (10 procent).

NFU wees de meeste voorstellen van de bonden af, zoals aandacht voor veiligheidsbeleid, omkleedtijd = werktijd en sneller doorgroeien naar het einde van de loonschaal. Ook het bod van de werkgevers op gebied van hogere reiskosten, minder werkdruk en vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten en onregelmatigheidstoeslag bleef “ver achter”, aldus NU’91.

De bonden zijn “diep teleurgesteld” in dit bod van werkgevers. Binnenkort komen ze met een eigen voorstel. NFU komt pas volgend jaar of zelfs 2025 met een ingewikkelde regeling voor het woon-werkverkeer, “passend bij de plaatselijke situatie”. Een woordvoerder van NFU noemt het aanbod van de umc-werkgevers “realistisch”.

Niet alle autokosten

De werkgevers willen alleen 100 procent van de ov-kosten vergoeden, maar niet alle autokosten: dat blijft 16 cent per kilometer, met bovendien een maximum van 35 kilometer per enkele reis per dag. Omdat het zo lang duurt voordat de umc’s met een reisregeling komen, krijgt het personeel in 2024 eenmalig 500 euro (bij volledig dienstverband).

NFU stelt voor om (bij volledig dienstverband) het aantal bovenwettelijke verlof te verhogen van drie naar vier vakantiedagen. Ook willen de umc’s tijdens het geboorte- en ouderschapsverlof de UWV-uitkering aanvullen tot 100 procent van het maximumdagloon. Bij de roostering krijgen mensen in loondienst voorrang boven extern ingehuurde krachten.

Bonden en NFU hebben afgesproken op 7 december verder te overleggen.