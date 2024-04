Umc’s lanceren routekaart voor Green Teams

De Nederlandse zorg telt inmiddels ruim tweehonderd Green Teams en duizenden Green Teamleden. “Zij hebben een sleutelrol in het verduurzamen van de zorg en zetten zich veelal vrijwillig in voor groene zorg en een leefbare wereld. Dit is niet makkelijk”, meldt de Groene Zorg Alliantie.

Stappenplan

Daarom hebben de Groene Zorg Alliantie, UMC Utrecht, UMC Groningen, LUMC, Amsterdam UMC, Maastricht UMC+, Erasmus MC en Radboudumc de handen ineengeslagen. Deze week deelden zij een routekaart voor Green Teams. “Deze routekaart biedt een beknopt en duidelijk pad voor Green Teams in ziekenhuizen, umc’s en zorginstellingen”, aldus de Groene Zorg Alliantie.

Het stappenplan dient groene professionals, onderzoekers en studenten te helpen bij het starten van een goed idee, het betrekken van stakeholders, het omgaan met weerstand, opschaling, evaluatie en nieuwe plannen. De routekaart is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gesubsidieerd.