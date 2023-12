Umc’s negeren besluit VWS en handhaven aantal artsopleidingen

VWS maakte woensdag bekend het aantal opleidingsplaatsen te verlagen, maar NFU zegt dat deze beslissing onvoldoende is onderbouwd. Het Capaciteitsorgaan komt pas in het eerste kwartaal van 2024 met een nauwkeurige schatting van de behoefte aan artsen en een advies hoeveel studenten het komend studiejaar zouden moeten instromen.

NFU stelt dat er een “groot tekort” is aan huisartsen en artsen die zijn gespecialiseerd in jeugd, ouderen en mensen met verstandelijke beperkingen. De organisatie heeft daarom eerder dit jaar aan de ministeries van VWS en Onderwijs gevraagd het aantal opleidingsplaatsen voor basisartsen juist te verhogen. NFU wijst op een Kamerbrief van demissionair minister Helder afgelopen maart, waarin ze een oplopend tekort verwacht.

Zorgen over stijgende tekorten

Arno Hoes, decaan van UMC Utrecht en voorzitter van het landelijk decanenoverleg: “Uit arbeidsmarktgegevens, van onder andere van VWS, blijkt dat er al op veel plekken te weinig artsen zijn en dat de tekorten alleen maar zullen oplopen. Wij hebben grote zorgen dat de voorgestelde route van het kabinet de problematiek zal verergeren en de tekorten nog harder laat stijgen.”

Het Capaciteitsorgaan liet eerder weten te schatten dat er een reservoir is van 7.500 basisartsen, maar gaf aan dat die schatting onzeker was en er daarom aanvullend onderzoek nodig was. De zeven umc’s en acht geneeskundeopleidingen wachten dit af. Ze handhaven voor komend studiejaar de instroom van dit studiejaar.