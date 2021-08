Umc’s: niet genoeg middelen voor visie op digitalisering

De meeste universitair medische centra hebben onvoldoende middelen om een duidelijke visie op de digitalisering van de zorg te ontwikkelen en over te brengen. Dat vertaalt zich vooral in een gebrek aan mankracht op de afdelingen IT en IM, zo komt naar voren uit een onderzoek van consultancybureau SeederDeBoer, dat zes umc’s vroeg naar de invoering van digitale zorgdiensten.

Een duidelijke visie op digitalisering is volgens het merendeel van de negentien ondervraagde umc-medewerkers een belangrijke factor voor het succesvol implementeren van zogeheten telemedicine. Goede communicatie daarover binnen de organisatie is daarbij van groot belang, maar door een gebrek aan middelen komt dat veelal niet van de grond.

Betrekken en ondersteunen

Ook een gebrek aan uitleg en ondersteuning speelt zorg op afstand soms parten. De gebruikservaring van de zorgverleners en patiënten is namelijk van doorslaggevend belang. Het opzetten van een helpdesk is dan ook een van de aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren komen. Een andere aanbeveling is om zorgverleners meer te betrekken bij de implementatie. Ook het benoemen van mensen die enthousiast zijn over digitale zorg op strategische posities strekt volgens de consultants tot aanbeveling.