Umc’s willen samen pandemische paraatheid vergroten

Het samenwerkingsverband bestaat uit het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Radboudumc, Amsterdam UMC, UMC Utrecht, het Centre for Human Drug Research (CHDR) en het Centre for Future Affordable Sustainable Therapy Development (FAST).

Infectieziekten

“Infectieziekten zoals bacteriën, virussen, schimmels of parasieten zijn niet altijd onschuldig. Dat is de harde les die we wereldwijd geleerd hebben tijdens de covid-19 pandemie. Een nieuwe pandemie is volgens experts reëel. Pandemische paraatheid betekent dat we voorbereid zijn op een mogelijke nieuwe wereldwijde uitbraak. Door paraat te zijn, beperken we de gevolgen voor de volksgezondheid, de maatschappij en de economie”, stellen de umc’s.

InFECT-NL

Samen willen de instituten een netwerk en infrastructuur op te zetten voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins tegen infectieziekten. Het nationale netwerk van experts en (onderzoeks) infrastructuur moet InFECT-NL gaan heten. “Het doel van InFECT-NL is tweeledig. Enerzijds het versnellen van het identificeren en produceren van nieuwe geneesmiddelen en vaccins tegen infectieziekten, anderzijds het oprichten van een platform om kennis en ervaring met alle sectoren te delen”, aldus de umcs’s.