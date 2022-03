Umc’s willen wettelijk verankerde gezondheidsdoelen

Om het gezondheids- en preventiebeleid minder vrijblijvend te maken, moeten er wettelijk verankerde gezondheidsdoelen komen. Dat schrijft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) in een position paper voor het Kamerdebat over Leefstijlpreventie op 24 maart.

Wettelijk verankerde gezondheidsdoelen kunnen echt helpen om Nederland gezonder te maken, stelt de NFU. Als voorbeeld van een gezondheidsdoel noemt de NFU het aantal mensen met overgewicht. Ook de ervaren gezondheid van mensen in verschillende sociaal-economische groepen is kwantitatief te vangen in een doel. Hetzelfde geldt voor de mentale gezondheid. Ook het verschil in gezonde levensjaren tussen bevolkingsgroepen zou een gezondheidsdoel kunnen zijn.

Wettelijk verankerde gezondheidsdoelen

Wettelijk verankerde gezondheidsdoelen dwingen een bewindspersoon tot het afleggen van verantwoording. “Dat is een stimulans om gezondheidsdoelen te halen en continu te zoeken naar effectieve interventies die de gezondheid beschermen en bevorderen”, schrijft de NFU. Bovendien zal dit leiden tot “een bredere verankering van preventiemaatregelen over verschillende beleidsterreinen”. Daarmee komt het doel om Nederland gezonder te maken, sneller dichterbij.

Kamermeerderheid wil gezondheidsdoelen

In de politiek was in 2021 een Kamermeerderheid voor wettelijk verankerde gezondheidsdoelen. In februari 2021 nam de Kamer een motie van die strekking aan van Attje Kuiken (PvdA). In het Coalitieakkoord neemt preventie ook een prominente plek in. Maar de wettelijk verankerde gezondheidsdoelen hebben de onderhandelingen niet overleefd.

Nationaal Programma Publieke Gezondheid

Verder pleit de NFU voor een Nationaal Programma Publieke Gezondheid. Net zoals bij het Nationaal Programma Ouderenzorg zou dit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS moeten vallen. En ZonMW zou de regie daarover moeten voeren.

Structurele financiering voor preventie

De NFU wijst er ook op dat zorgverleners aanlopen tegen het ontbreken van structurele financiering voor preventie in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat speelt ook bij huisartsen, de publieke gezondheid en de umc’s. De NFU wil dat VWS een Taskforce installeert om dit probleem te takkelen.

