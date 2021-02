UMCU leidt onderzoek om pandemieën in toekomst sneller te stoppen

Het UMC Utrecht gaat een groot Europees onderzoek coördineren waarmee toekomstige virusuitbraken sneller kunnen worden aangepakt. Voor het project is een Europese subsidie van 30 miljoen euro beschikbaar gesteld. Bij de alliantie zijn ruim tweeduizend centra aangesloten in meer dan veertig Europese landen.

“Wij moeten nog beter samenwerken om een pandemie zoals nu te voorkomen”, zegt onderzoeksleider Marc Bonten van het academische ziekenhuis in Utrecht. In Nederland zijn ook het Erasmus MC en Amsterdam UMC partner in het consortium.

Rap reageren bij uitbraak

De nauwe samenwerking moet ervoor zorgen dat de medische wereld sneller voorbereid is op nieuwe infectieziekten en om bij een uitbraak rap te kunnen reageren. Bovendien moet het project ertoe leiden dat geneesmiddelen sneller beschikbaar komen, omdat de klinische evaluaties gestroomlijnd worden uitgerold. Hierdoor kunnen medicijnen volgens arts-microbioloog Bonten ook goedkoper worden.

“De klinische evaluatie van een nieuw geneesmiddel duurt normaal gesproken soms wel tien jaar. Dat willen wij versnellen. Dat heeft de coronapandemie en zoektocht naar een vaccin ons laten zien. Daarom bouwen wij nu Europese netwerken van ziekenhuizen, waarvan we zeker weten dat zij goed getraind zijn in het uitvoeren van klinische evaluatiestudies. Met dit netwerk kunnen we de doorlooptijd van de klinische evaluatie van nieuwe geneesmiddelen enorm verkorten”, zegt Bonten die samen met professor Herman Goossens van de Universiteit Antwerpen de studie coördineert.

Infecties voorkomen

Het is de bedoeling dat het onderzoek wordt uitgerold van de intensive care, op de eerste hulp, naar de huisartsen en mogelijk naar de verpleeghuizen. “Dan krijgen wij de infrastructuur waardoor we enorm snel kunnen reageren als een nieuwe infectieziekte toeslaat. Dan kunnen we nog sneller in de eerste lijn klinisch zoeken naar de beste behandeling voor de patiënt.”

Allerlei aspecten van grote infectieziekten zoals longontsteking worden onderzocht. Het doel is om patiënten effectiever te behandelen en infecties beter te voorkomen. “Zo willen we sneller een antwoord krijgen op de vraag of een bepaald geneesmiddel, zoals een antibioticum of antiviraal middel, wel of niet werkt bij een bepaalde patiëntengroep.” (ANP)