Unicef wil dat overheid luistert naar kinderen in jeugdzorg

Hartverscheurend, zo noemt Unicef de dinsdag gepubliceerde verhalen van 51 jongeren over hun ervaringen op de gesloten jeugdzorg. De kinderrechtenorganisatie doet een oproep “aan politiek, bestuurders, verzorgers, inspectie: luister naar deze jongeren en zorg dat kinderen en jongeren de zorg krijgen die hun rechten respecteert, nu en in de toekomst”.

Unicef reageert op een rapport van Jason Bhugwandass. Hij sprak met jongeren die, net als hijzelf vroeger, opgenomen waren op een afdeling Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie (ZIKOS). Dat is de meest afgesloten afdeling binnen de gesloten jeugdzorg. Jongeren komen er terecht wanneer ze psychische en gedragsproblemen hebben en een gevaar voor zichzelf kunnen vormen. Volgens het onderzoek brengen jongeren daar meer dan twintig uur per dag alleen door en worden ze er slachtoffer van “psychisch, fysiek en seksueel geweld”, ook van de begeleiders die juist voor hen moeten zorgen. Bhugwandass roept op om de afdelingen te sluiten.

Luisteren

Volgens Unicef is het nodig om stil te zijn en te luisteren naar de jongeren. “Want hun verhalen geven ervaringen weer die absoluut niet stroken met de verplichtingen die de Nederlandse staat heeft om kinderen te beschermen.” Defence for Children laat in een reactie weten: “Hoewel we al veel ervaringen van jongeren kennen, lopen de rillingen iedere keer weer over je rug als je luistert naar hun verhaal.”

Verontrustend

Volgens de kinderorganisatie is het beeld van het rapport van Bhugwandass verontrustend. “De jongeren ervaren de sfeer op de groep als kil, grimmig met weinig ruimte voor het tonen van emotie. Jongeren beschrijven dat zij worden gekleineerd, vernederd, gepest en gemanipuleerd door de groepsleiding.” De organisatie wil dat de overheid en de jeugdzorginstellingen iets doen “om de schadelijke praktijk van vrijheidsbeperking in de jeugdzorg te stoppen”. (ANP)