Unilabs wordt eerste NeLL Hub voor innovatieve diagnostiek

Het National eHealth Living Lab (NeLL) heeft Unilabs Nederland gepresenteerd als de eerste zogeheten NeLL Hub in Nederland. De twee partijen gaan intensief samenwerken aan innovatie op het gebied van diagnostiek. De samenwerkingsovereenkomst loopt in eerste instantie een jaar.

NeLL doet veel onderzoek naar e-health en is bezig met het opzetten van hubs, bestaande uit

een multidisciplinaire teams. In het geval van Unilabs Nederland gaat het om experts op het gebied van diagnostiek en thema’s zoals opschaling, ethiek en verandermanagement. NeLL-oprichter Niels Chavannes licht de samenwerking met Unilabs Nederland toe: “Deze organisatie is voorloper op het gebied van digitale diagnostiek en heeft dankzij de aangesloten diagnostische partners in Nederland en in het buitenland een schat aan specialistische kennis en kunde in huis. Dat betekent een flinke impuls voor ons belangrijke werk.”

Sanne van Delft, manager digital innovation team bij Unilabs Group, vult aan: “Wij hebben tal van ideeën over hoe we klanten digitaal beter kunnen bedienen. Voor elk concept geldt dat de kwaliteit, effectiviteit en de medisch en ethische onderbouwing verzekerd moeten zijn. Samen met NeLL onderzoeken we en leren we meer over de ontwikkeling van duurzame, digitale persoonsgestuurde diagnostiek.”