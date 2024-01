Universiteit schoolt medewerkers Zuyderland in digitale zorg

De Open Universiteit gaat zorgprofessionals en ander personeel van Zuyderland bijscholen in digitale zorg. Digitalisering van zorg is een strategisch speerpunt van het topklinisch ziekenhuis in Limburg.

De eerste zorgprofessionals starten binnenkort met het nieuwe online leerprogramma ‘Digitale transformatie in de zorg’ van de Open Universiteit. Het leerprogramma is beschikbaar voor in totaal honderd medewerkers.

“Wij zijn groot voorstander van een leven lang leren, maar vinden dat we het medewerkers wel zo gemakkelijk mogelijk moeten maken”, aldus Ed Zelissen, manager Zuyderland Academie en Zorgkwaliteit van Zuyderland. “De opleiding Digitale transformatie in de zorg is kort, goed behapbaar, primair online en focust op de kennis en vaardigheden die je écht nodig hebt in de praktijk. Allemaal pré’s voor zorgpersoneel met per definitie te weinig tijd.”

Praktisch ingestoken

Bart Frijns, decaan van de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit: “Het programma is gestoeld op wetenschap maar toch praktisch ingestoken. Alle betrokken docenten hebben binding met de zorg en weten uit ervaring wat belangrijk is voor ziekenhuismedewerkers om te leren. In grote lijnen: dat wat er allemaal komt kijken bij het implementeren van een digitale zorginnovatie. Van vergoedingen voor digitale zorg tot het waarborgen van privacy en het opzetten van thuismeten. Het idee is dat je zeventig procent van wat je leert direct kunt toepassen in de eigen zorginstelling.”

Andere vaardigheden

Om in te springen op de opleidingsbehoeften biedt de Open Universiteit naast flexibele bachelor- en masteropleidingen ook korte online leerprogramma’s aan voor bij- en nascholing. Het programma Digitale transformatie in de zorg is een pilotproject binnen de Zuyderland-strategie om zorg zo thuis mogelijk te organiseren.

Zelissen: “De afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet. Van onze ziekenhuisconsulten is al 25 procent digitaal en honderden patiënten maken gebruik van e-health toepassingen voor thuismonitoring. Verder openen we in onze ziekenhuislocaties in Heerlen en Sittard-Geleen binnenkort een DigiPunt waar bezoekers en medewerkers terecht kunnen met vragen over digitale zorgtoepassingen.”