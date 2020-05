Universiteit Utrecht en Erasmus MC bezig met coronamedicijn

Bemoedigend

De Utrechtse onderzoeksleider Berend-Jan Bosch zegt in het AD dat hij een antilichaam heeft ontdekt dat lijkt te werken tegen het coronavirus. ,,We zijn er nog niet, er moeten nog stappen worden genomen, maar dit is heel bemoedigend”, zegt de viroloog, die zich al meer dan twintig jaar verdiept in coronavirussen.

Zes maanden

Bosch verwacht dat het middel in het gunstigste geval binnen zes maanden aan patiënten kan worden gegeven. Hij werkte de afgelopen maanden samen met Frank Grosveld en Bart Haagmans van het Erasmus MC, Ab Osterhaus (Tierärztliche Hochschule in Hannover) en Harbour Biomed. Het bleek dat de onderzoekers een werkend antilichaam uit 2018 hadden liggen.

De bevindingen van de Nederlandse onderzoekers werden vorige week gepubliceerd in Nature. Het antilichaam bestaat uit in het laboratorium gemaakte eiwitten, die lijken op natuurlijke eiwitten. Het immuunsysteem herkent de gebonden antilichamen en vernietigt het virus.