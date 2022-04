Update na discussie over nieuwe cao umc

Nadat het cao-akkoord was gesloten, heeft er tussen cao-partijen nog een discussie plaatsgevonden over een aantal onderwerpen. De afspraken over de arbeidsvoorwaarden, zoals loon, toeslagen, werktijden en verlof zijn nu definitief opgenomen in een nieuwe cao umc 2022-2023. Dat meldt de FNV .

In de cao 2022-2023 is afgesproken om gedifferentieerde aanpassingen van de beloning door te voeren. Dit betekent dat medewerkers die werkzaam zijn in de schalen 7 tot en met 10 in de functiefamilies Verzorging en Verpleging, Klinisch (mede)behandelen, Klinisch ondersteunen, Analytisch personeel en doktersassistenten en verzorgenden in de directe patiëntenzorg tot de middengroepen behoren en een regeling krijgen met eigen salarisschalen. “In een aantal gevallen brengt dit ongelijkheid met zich mee”, aldus de vakbond. “Uiteindelijk is deze groep dan ook uitgebreid met de tandartsassistenten en leidinggevenden die 50 procent of meer klinische taken verrichten.”

Minimumloon

Verder is in het akkoord opgenomen dat per 1 januari 2022 een minimumloon van 14 euro wordt toegekend. “De NFU wilde aanvankelijk de 14 euro niet aan alle vak volwassen medewerkers toekennen, zoals leerlingen. Ook hierover hebben we alsnog overeenstemming bereikt”, reageert FNV.

Een andere afspraak die alsnog gemaakt is, is dat na afloop van een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst in de nacht de medewerker altijd recht heeft op ten minste 8 uur rust, als er tussen 00.00 uur en 06.00 uur ten minste twee keer gevolg is gegeven aan een oproep of meer dan twee uren arbeid zijn verricht. Deze rusturen tellen als arbeidsuren mee voor de jaarurennorm.

Vervroegd pensioen

Ook krijgen medewerkers met een zwaar beroep het recht om drie jaar voor hun pensioengerechtigde leeftijd vervroegd uit te treden. Een regeling hiertoe wordt in de cao geïmplementeerd. De gesprekken hiertoe worden op korte termijn opgestart. Het recht om vervroegd uit te treden gaat in per 1 november 2022.

Daarnaast heeft de vakbond cao-afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling, vitaliteit en werkgelegenheid, generatiebeleid en Fuwavas.