Utrechtse ggz-aanbieders pakken wachtlijsten aan

De ggz-aanbieders werken nauw samen met Dokter Bosman, Sociaal Wijkteam Amersfoort, Indigo Midden Nederland, Molemann, Huisartsen Eemland, Huisartsen Utrecht Stad, Lister, Mentaal Beter, Arkin NPI, UMC Utrecht, I-Psy en PsyQ. Andere geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen aansluiten.

Overlegtafels

De partijen willen gezamenlijk via wekelijkse overlegtafels de wachtlijsten terugdringen door de in-, door- en uitstroom van cliënten te bevorderen. “Daarbij geleiden we in een half uur 6 ‘casussen’ naar de juiste plek”, meldt Altrecht. Daarnaast is er de maandelijkse transfertafel en zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd. “Dit werpt zijn vruchten af: zo hebben we al 115 casussen verdeeld via de overlegtafel Eemland. De transfertafel in Utrecht heeft op dit moment 60 cliënten in overdracht. Daarvan zijn 40 cliënten inmiddels overgedragen. Anders zaten zij nu nog op zorg te wachten.”

In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd op welke wijze op- en afschaling in de gehele keten plaatsvindt, welke informatie minimaal noodzakelijk is en op welke wijze wordt gehandeld bij escalatie. Ook is er een lijst met alle contactpersonen per organisatie. “Zo kunnen we snel onderling schakelen. Op deze wijze creëren we in de gehele lijn mogelijkheden voor afstemming op in-, door- en uitstroom. Dat heeft een positief effect op de wachtlijsten.”

Doorontwikkeling

Twee projectleiders, vanuit Altrecht en GGz Centraal, worden verantwoordelijk voor de implementatie en doorontwikkeling. Dit najaar gaat iedere organisatie aan de slag met de gedetailleerde afspraken uit de overeenkomst. “We willen vanaf januari 2022 volgens de gemaakte afspraken werken”, aldus Altrecht en GGz Centraal.