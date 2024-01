Utrechtse huisartsen kiezen massaal voor zelfde informatiesysteem

Ruim 80 procent van de huisartsen van RegiozorgNU in Noordwest Utrecht gaat hetzelfde Huisartsen Informatiesysteem (HIS) gebruiken. Na een jaar voorbereiden is de gezamenlijke keuze gevallen op het systeem van HealthConnected.

Het project van de zogeheten HIS-harmonisatie moet de administratieve rompslomp terugdringen de dossieroverdracht voor praktijken vergemakkelijken. Na een traject van een jaar is de keuze gevallen op HealthConnected als gezamenlijke leverancier, bleek op de algemene ledenvergadering van RegiozorgNU. Reden daarvoor is dat dit systeem volgens het selectieteam is gebaseerd op de nieuwste technologie en het grootste gebruikersgemak biedt. “Daarnaast halen wij een partner aan boord waarmee we de komende jaren versneld kunnen innoveren”, zegt RegiozorgNU in een bericht op de eigen website.

Implementatie

Ruim 80 procent van de huisartsen gaat het geselecteerde HIS gebruiken. Dat percentage kan nog oplopen aangezien een deel van de huisarts nog over een overstap nadenkt. De komende periode wordt de implementatie voorbereid, aan het eind van de zomer stappen de eerste praktijken over. Dat zijn de praktijken van cmio’s Diana Lucassen en Pieter Harms.