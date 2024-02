Een kliniek aan de Gerbrandyhof in de Utrechtse buurt Lauwerecht is beschoten. De politie meldt dat maandag meerdere kogelinslagen zijn gevonden. Vermoedelijk werd het pand beschoten in de nacht van zondag op maandag, rond 01.00 uur. Niemand raakte gewond. Volgens RTV Utrecht gaat het om de cosmetische kliniek Drs. Samana Clinics.