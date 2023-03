Utrechtse thuiszorgaanbieder Lobie Care moet stoppen met cliëntenzorg van inspectie

Van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moet Lobie Care uit Utrecht alle zorg aan cliënten staken en overgedragen aan een andere zorgaanbieder. De inspectie zag telkens weer nieuwe tekortkomingen nadat ze al een last onder dwangsom had opgelegd.

Lobie Care kreeg in september al een last onder dwangsom opgelegd van de inspectie. Maar nu voldoet de thuiszorgorganisatie nog altijd niet criteria van de inspectie op het gebied van medicatieveiligheid, kwaliteit en veiligheid van zorg. Ook zijn de zorgverleners van Lobie Care niet altijd aantoonbaar bekwaam voor de voorbehouden en risicovolle handelingen en medicatiezorg die ze uitvoeren. “De inspectie is van mening dat er aan deze ernstige en risicovolle situatie, waarbij de veiligheid van cliënten in het geding is een einde moet komen. Zij ziet zich genoodzaakt om daartoe verdergaand in te grijpen.”

Nieuwe tekortkomingen

Na de oplegging van de last onder dwangsom volgden nog meerdere inspectiebezoeken, waarbij de inspectie telkens weer ‘nieuwe en ernstige tekortkomingen’ heeft gezien. “Zo bleek Lobie Care tijdens het inspectiebezoek op 22 november 2022 niet in staat te zijn om het zorgproces van nieuwe cliënten goed en veilig in te richten. Ook constateerde de inspectie tijdens het laatste inspectiebezoek op 5 januari 2023 nieuwe en ernstige tekortkomingen op preventie van huid- en wondzorg bij cliënten met persoonlijke verzorging.”

Geen lerend vermogen

De inspectie signaleert daarnaast bij de bestuurder van Lobie Care geen ‘lerend vermogen’. “De inspectie ziet dat Lobie Care probeert verbeteringen door te voeren, maar deze niet borgt. Zo geeft de bestuurder aan dat de kwaliteit van de cliëntdossiers verbeterd is, terwijl dit aantoonbaar niet het geval is. De inspectie ziet dat de bestuurder leunt op deskundigen die zij inhuurt of in dienst neemt, maar die keer op keer maar tijdelijk bij Lobie Care blijven. Hierdoor ontbreekt continuïteit in sturing op kwaliteit en veiligheid. De inspectie heeft geen vertrouwen in de verbeterkracht van de bestuurder van Lobie Care.”

Als Lobie Care niet stopt met de cliëntenzorg kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen.