UWV schakelt geen arts meer in bij keuring zieke 60-plussers

Andere UWV-medewerkers, de arbeidsdeskundigen, mogen voortaan beoordelen of deze mensen in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

Dat staat in een brief die minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid binnenkort naar de Tweede Kamer stuurt, melden ingewijden aan Trouw. De nood bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is zo hoog dat de minister hiertoe besluit zonder eerst de wet aan te passen.

Veranderingen aan de Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) zijn wel broodnodig. Slechts 30 procent van alle aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt op tijd afgehandeld. Eind vorig jaar wachtten meer dan 12.000 mensen al langer dan de wettelijke termijn van acht weken op behandeling van hun aanvraag. De gemiddelde wachttijd is inmiddels zelfs al achttien weken. (ANP)