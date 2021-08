Vaccin-petitie meer dan 10.000 keer ondertekend

Een petitie die demissionair minister De Jonge oproept om duizenden restvaccins niet te vernietigen maar weg te geven, is in een week tijd ruim tienduizend keer ondertekend. De petitie is een initiatief van de Leidse huisarts Walter Schrader.

Het gaat om 90 duizend vaccins van fabrikant Astra Zeneca. Volgens Schrader, de opsteller van de petitie, liggen ze “keurig gekoeld opgeslagen” bij diverse GGD’s. “Deze vaccins kunnen zo meegenomen worden in een lopende actie in Namibië”, stelt de petitie. In plaats daarvan worden ze echter vernietigd. Daar zijn geen medische redenen voor, maar er is wel wet- en regelgeving die dat voorschrijft. Die zou echter terzijde moeten worden geschoven, vinden de ruim 11 duizend ondertekenaars van de petitie. Ze wijzen op de universele verklaring van de rechten van de mens en onderstrepen dat het doneren van de vaccins sterfgevallen kan voorkomen.

Het ministerie van VWS heeft nog niet gereageerd op de online handtekeningenactie.