Vaccinatie Twijfeltelefoon gaat breder adviseren

De Vaccinatie Twijfeltelefoon beperkt zich voortaan niet meer tot het geven van informatie over coronavaccinaties. Volgens de initiatiefnemers wordt het “een preventieplatform waar mensen vragen kunnen stellen over medische vraagstukken”. Ministers Ernst Kuipers juicht de bredere opzet van de advieslijn toe.

Als eerste onderwerp naast coronavaccins geeft de Twijfeltelefoon (per heden zonder “vaccinatie” ervoor) vanaf donderdag antwoord op vragen over vroege opsporing van darmkanker. Later deze maand komt daar informatie over het belang van de HPV-vaccinatie voor jongeren bij.

Correcte informatie

“Met de Twijfeltelefoon willen we gezondheidsverschillen in de grote stad verkleinen”, zegt Robin Peeters in een verklaring. Hij is internist in het Erasmus MC en initiatiefnemer van de Twijfeltelefoon. “Zowel voor vaccinatie als voor het bevolkingsonderzoek darmkanker geldt: mensen mogen zelf kiezen of ze het willen, maar ik wil graag dat ze hun keuze maken op basis van correcte informatie. Op dit moment doet veel desinformatie de ronde. Zowel over darmkanker, als over coronavaccinatie als over HPV-vaccinatie.”

Kuipers juicht aanpak toe

Minister Ernst Kuipers is enthousiast over de bredere aanpak van de Twijfellijn. “Het is heel belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede informatie over gezondheid”, schrijft hij op Twitter. “Zo kunnen we gezondheidsverschillen verkleinen. Een goede zaak dat je vanaf vandaag ook kan bellen naar de Twijfeltelefoon voor vragen over darmkanker.”

De Twijfeltelefoon is een samenwerking van het Erasmus MC en de huisartsen in de regio en wordt bemenst door studenten geneeskunde. Het telefoonnummer is: 088-7555777.