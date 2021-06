Vaccinatiebereidheid 70 procent

De vaccinatiebereidheid loopt op met de leeftijd: 64 procent van de 16- tot 30-jarigen is van plan zich te laten inenten of is al ingeënt, onder 75-plussers is dit 81 procent. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Onder 25-plussers zeggen hoogopgeleiden (hbo of wo) met 77 procent vaker aan dat ze van plan zijn zich te laten vaccineren dan laag opgeleiden (68 procent).

Slechts 62 procent van de Nederlanders van 16 jaar of ouder is ervan overtuigd dat de vaccins veilig zijn. Bij de mensen die al gevaccineerd zijn of die gevaccineerd willen vindt 81 procent dat dat wel het geval is.