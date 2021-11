Vaccinaties hoeven niet te stoppen, eisen Viruswaarheid afgewezen

Interessant voor u

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag met 130 toegenomen tot 2772. Dat is de grootste toename sinds 4 januari, aldus cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Personeel zelfstandige kliniek pas naar ziekenhuis bij code zwart

Zelfstandige klinieken kunnen hun personeel pas afstaan aan ziekenhuizen als code zwart is afgekondigd. Dat zegt branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) in reactie op een uitspraak van demissionair coronaminister Hugo de Jonge. De bewindsman zei zaterdag in een NOS-bericht liever te willen dat medewerkers van particuliere klinieken gaan helpen bij de acute en kritieke zorg in ziekenhuizen, in plaats van planbare behandelingen zoals een heupoperatie van hen over te nemen.