Vaccinaties lopen vertraging op door leveringsproblemen Janssen

Zorgminister Hugo de Jonge verwacht dat de leveringsproblemen van het Janssen-vaccin gevolgen zullen hebben voor de snelheid van de inentingen in juni. “Ik ga ervan uit dat het een implicatie zal hebben voor het moment waarop iedereen die eerste prik zal hebben gekregen.”

Hoeveel vertraging dat zal zijn, kon de demissionair minister vrijdagochtend nog niet zeggen. Hij komt er vrijdagavond op terug.

De minister ging ervan uit dat Janssen in het tweede kwartaal 3 miljoen vaccins zou leveren. Het merendeel, 2 miljoen vaccins, zou in juni worden geleverd. Maar door allerlei tegenvallers begint dat aantal wel erg ver ervan af te raken, aldus De Jonge. Hoeveel er nu wordt geleverd, is het ministerie nu nog aan het uitrekenen.

De Jonge streefde ernaar dat iedereen boven de achttien jaar die dat wil, begin juli een eerste prik moet hebben gehad. (ANP)