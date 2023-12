Vakbond FNV ziet ‘onveilige, giftige werksfeer’ op ministerie VWS

Op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heerst volgens vakbond FNV een “onveilige” en zelfs “giftige” werksfeer. De bond is zich “kapot geschrokken van de meldingen die we kregen”, zegt vicevoorzitter Kitty Jong daarover.

In een peiling onder FNV-leden die op het ministerie werken, gaven tientallen leden aan dat ze te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag, voornamelijk door leidinggevenden. Dan gaat het vooral om pesten en intimidatie.

Niet ondersteund

De bond vermeldt erbij dat het gaat om een “verkennend onderzoek”. Daaruit bleek dat ongeveer 71 procent van de klachten te maken had met leidinggevenden die zich misdroegen en die elkaar onderling de hand boven het hoofd houden. Maar liefst 94 procent van de ambtenaren voelt zich niet ondersteund door de organisatie na het ervaren van grensoverschrijdend gedrag. Ook blijkt dat een relatief hoog percentage van de ambtenaren hierdoor rondliep met gedachten aan zelfdoding.

Breder onderzoek

In totaal deden 101 mensen die voor VWS werken mee aan de peiling. Van die groep had de meerderheid (62 procent) te maken met een of meer vormen van grensoverschrijdend gedrag. FNV wil dat “onmiddellijk ingegrepen wordt”. De top van het ministerie heeft volgens de bond aangegeven dit ook te willen. Zo zou er een breder onderzoek komen naar aanleiding van de signalen die bij FNV zijn binnengekomen.

Bevriezen ontslagprocedures

Toch is de vakbond er niet gerust op, zegt FNV-bestuurder Tanja Schrijver: “Wij vragen de leiding van het ministerie om snel en vooral doeltreffende maatregelen te nemen. Bescherming van en hulp aan mensen die nu met suïcidale gedachten rondlopen, moet nu de hoogste prioriteit krijgen. Daarnaast het bevriezen van ontslagprocedures waar mensen in verwikkeld zijn na het doen van een melding. Het is tijd om actief korte metten te maken met de onveilige werksfeer bij VWS.”

Reactie VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt een onderzoek in naar de sociale veiligheid en omgangsvormen op het ministerie. De ambtelijke top heeft daartoe besloten in reactie op een alarmerende peiling van vakbond FNV. Daarin gaven tientallen medewerkers van VWS aan dat ze op hun werk “grensoverschrijdend gedrag” ervaren, zoals pesten, intimidatie of discriminatie. Vooral leidinggevenden zouden zich daaraan bezondigen.

Confronterend

Secretaris-generaal Marcelis Boereboom van VWS noemt de FNV-enquête “confronterend” en zegt het signaal “uiterst serieus” te nemen. “Het doet pijn dat er medewerkers zijn die zich niet veilig voelen”, reageert de topambtenaar. “Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, moeten en willen we dat aanpakken. Elke VWS-medewerker moet zich veilig en geaccepteerd kunnen voelen.”

De top van het ministerie roept medewerkers die zich “onheus behandeld of niet veilig voelen” op om zich te melden. Dat kan ook vertrouwelijk, voegt het departement eraan toe in een verklaring.(ANP / Suzanne Bremmers)