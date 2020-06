Vakbond laakt onduidelijkheid rond testen zorgpersoneel

“Werkgevers in de zorg moeten veel duidelijker zijn bij het informeren van personeel hoe ze snel en eenvoudig getest kunnen worden”, zegt Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn. “Daarbij is voorrang voor zorgpersoneel bij het testen gewenst, omdat voor hen het gevaar groter is en de kans dat zij kwetsbare patiënten en cliënten besmetten aanzienlijk hoger ligt. GGD’s zouden daar ook op in moeten spelen.”

Onbenut

Eerder deze week werd duidelijk dat de toegang tot het aanvragen van een test via het openbare nummer is dicht geslibt. Daardoor is een groot deel van de toegezegde capaciteit van 30 duizend testen per dag onbenut. Nu ook een groot aantal zorgprofessionals niet weet wie nu de test bij de GGD moet aanvragen – zij of hun werkgever – is het vlot testen van werknemers met cruciale functies in de zorg niet gegarandeerd, waarschuwt CNV Zorg & Welzijn. De vakbond roept werkgevers op helder te communiceren over de richtlijnen rondom testen, om besmettingen zo spoedig mogelijk op te sporen. Ook blijkt na de drukte van de afgelopen dagen, dat er extra capaciteit voor het verwerken van aanvragen nodig is bij de GGD’s.