Vakbonden en werkgevers eens over jeugdzorg cao

Vakbonden FNV, CNV en FBZ en branchevereniging Jeugdzorg Nederland hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de jeugdzorg. Werknemers krijgen een loonstijging van 8 procent over drie jaar en eenmalig 250 euro. Als het werk het toelaat kunnen ze plaats- en tijdonafhankelijk werken, en de kilometervergoeding voor zakelijke reizen wordt verhoogt van 29 naar 39 cent.

Het salaris stijgt structureel over 2021 met 2%, over 2022 met 3% en volgend jaar nog eens met 3%. Ook komt er een eenmalige uitkering van 250 euro die in juli wordt uitbetaald. Verder zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk aan te pakken. Bovendien komt er voor oudere medewerkers een generatiepactregeling.

Staking

De cao-onderhandelingen lagen maanden stil. 15 maart hielden werknemers nog een 24-uurs staking. 7000 betogers stonden op het Malieveld. Bestuurder Maaike van der Aar van FNV Zorg & Welzijn: “We hebben laten zien wat bereikt kan worden met collectieve actie. We zijn gehoord en dat resulteert nu in een pakket van enkele zeer vooruitstrevende arbeidsvoorwaarden. Met de mogelijkheid om hybride te werken, krijgt de jeugdzorgwerker meer autonomie. Een belangrijke erkenning.’

Goed nieuws

De cao geldt voor drie jaar, gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021 en loopt tot en met 31 december 2023. Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden Lilian de Groot van FBZ: “Dit is eindelijk goed nieuws voor de jeugdzorgwerkers. We hebben goede afspraken gemaakt over het salaris en vergoeding van dienstreizen. Dit biedt perspectief en respect voor de jeugdzorgwerkers. Mooi is dat de nieuwe cao voor langere tijd geldt. Dat betekent rust en duidelijkheid wat betreft de arbeidsvoorwaarden.”

Stemmen

De komende weken krijgen de leden van de drie bonden de gelegenheid om te stemmen over het onderhandelaarsakkoord. Medio mei wordt van die stemmingen de uitslag verwacht. Er werken ruim 30.000 werknemers in de jeugdzorg.