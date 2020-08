Vakbonden in actie voor beter loon zorgpersoneel

Vakbonden beginnen deze week met een campagne voor structureel betere arbeidsvoorwaarden voor zorgmedewerkers. Dat is volgens FNV, FBZ en CNV nodig om te voorkomen dat werknemers massaal de zorg verlaten. De Tweede Kamer debateert op dit moment over de loonsverhoging voor zorgpersoneel.

De zorgbonden willen dat de politiek structureel extra geld vrijmaakt voor de arbeidsvoorwaarden van zorgmedewerkers. Ze denken dat er, bovenop het bestaande budget van werkgevers, zo’n 1,5 miljard euro nodig is voor betere salarissen en 750 miljoen voor het verlagen van de werkdruk en het aanpakken van personeelstekorten.

Het kabinet schrijft dat een loonsverhoging niet nodig is, omdat de salarissen recent al verhoogd zijn. Bovendien zeggen ze dat er geen financiële ruimte is, nu de economie gaat krimpen en de werkloosheid oploopt. Vicevoorzitter bij FNV Kitty Jong noemt het “een gotspe om juist corona aan te voeren in dit verband. Er worden miljarden uitgetrokken om sectoren en banen overeind te houden, maar de sector die zich maandenlang uit de naad heeft gewerkt, moet nu de rekening gaan betalen? Dacht het niet. De zorg is niet het sluitstuk van de begroting.”

De bonden starten met de campagne #een10voordezorg, “om politiek Den Haag duidelijk te maken dat alle medewerkers in de zorg een 10 verdienen voor hun enorme inzet.” In vlogjes die op YouTube worden gezet, vertellen zorgmedewerkers wat hun vak zo mooi maakt, maar ook waarom het steeds zwaarder wordt om dat vak uit te oefenen. (ANP/Skipr Redactie)