Vakbonden op ramkoers met NFU: stakingen dreigen

De onderhandelingen lopen al maanden, maar beide partijen liggen nog steeds te ver uit elkaar om tot een akkoord te komen. De bonden eisen 3 procent loonsverhoging voor alle medewerkers eisen, maar volgens de NFU is een structurele loonsverhoging niet reëel.

Bij de vakbond is het geduld nu op. “De maat is vol”, zegt Elise Merlijn, FNV-onderhandelaar voor de UMC’s. “Het is ongelooflijk dat werkgevers, in een tijd van schreeuwende personeelstekorten in de zorg, hun mensen zó in de kou laten staan. De onwil om goede afspraken te maken voor deze groep hardwerkende medewerkers, die zo cruciaal bijdragen aan de gezondheidszorg in Nederland, is ronduit stuitend. Van applaus alleen kunnen ze de huur, die ook jaarlijks stijgt, niet betalen.”

De universitaire ziekenhuizen zien de situatie anders. “We gunnen onze medewerkers echt een loonsverhoging, maar we kunnen dat niet zelf opbrengen gezien de omstandigheden. We kunnen geen geld uitgeven dat er niet is. Verschillende UMC’s moeten al flink bezuinigen om uit de rode cijfers te blijven”, zegt Karen Kruijthof, bestuurder van Amsterdam UMC en cao-onderhandelaar, eerder al.

Overheidsbijdrage

De universitaire ziekenhuizen leggen de bal bij de politiek. “Ook wij hebben in de cao-onderhandelingen ingezet op reparatie voor de middengroepen, maar voor een structurele loonsverhoging voor iedereen zijn we afhankelijk van een extra overheidsbijdrage. Onze oproep aan politiek Den Haag blijft dus onverkort van kracht,” aldus Gabriël Zwart, bestuurder van Maastricht UMC+ en cao-onderhandelaar. Dat de kabinetsformatie tergend traag gaat, komt het onderhandelingsproces dan ook niet ten goede.

Zondagsdiensten

De vakbonden kondigen een ultimatum aan om de druk op te voeren. Heeft dat niet het gewenste effect, dan dreigen zondagsdiensten. In dat geval gaat de spoedzorg door, maar ligt de planbare, niet-spoedeisende zorg stil. Een bijzonder zwaar middel, zeker gezien de inhaalzorg die als zware erfenis van de coronacrisis is overgebleven.