Vakbonden slaan alarm om niet aangevraagde zorgbonus

Door onduidelijkheden over wie wel en wie niet in aanmerking komt voor de zorgbonus 2021, hebben veel zorgaanbieders de bonus niet aangevraagd. CNV en FNV hebben een regen aan klachten en vragen binnengekregen van zorgpersoneel dat meent wel in aanmerking te komen voor de bonus.

De zorgbonus 2021 is bedoeld voor mensen in alle zorgberoepen. Van dinsdag 15 juni tot en met dinsdag 27 juli hadden zorgaanbieders zes weken de tijd om de zorgbonus 2021 aan te vragen. Zij dienen de aanvraag in voor hun eigen medewerkers en voor derden, zoals uitzendkrachten en zzp’er, omdat laatstgenoemden niet voor zichzelf de bonus kunnen aanvragen.

Hoogte bonus

Het ministerie van VWS heeft de zorgbonus 2021 vastgesteld op een maximum van 500 euro. De uiteindelijke bonus zal ongeveer 200 tot 240 euro bedragen; de hoogte hangt af van het totale aantal aangevraagde bonussen. Het kabinet verdeelt een bedrag van 720 miljoen euro over alle aanvragen.

Voorwaarden zorgbonus

Het leveren van zorg in uitzonderlijke omstandigheden is de belangrijkste voorwaarde voor de zorgbonus 2021. Tevens moeten zorgverleners tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 voor de zorgaanbieder of de pgb-budgethouder hebben gewerkt. Ook mag de zorgverlener niet meer dan maximaal 74.000 euro bruto per jaar verdienen.

Handreiking

In de handreiking ‘Aanvraag zorgbonus 2021 door zorgaanbieders’ schrijft VWS dat zorgaanbieders ‘niet verplicht’ een bonus hoeven te geven aan zorgprofessionals die volgens deze handreiking wel daarvoor in aanmerking kunnen komen. De aanbieder mag zelf beslissen of een zorgprofessional een uitzonderlijke prestatie in de strijd tegen covid-19 heeft geleverd.

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn, liet eerder al weten het aanvragen van de bonus voor zoveel mogelijk werknemers een vorm van “goed werkgeverschap” te vinden.

FNV

Vakbond FNV ontving in de laatste dagen voor sluiting van de aanvraagmogelijkheid veel signalen van zorgmedewerkers dat zowel grotere als kleinere werkgevers de bonus niet durven aan te vragen. De werkgevers zouden geen risico willen lopen om dit bedrag later te moeten terugbetalen. Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn, zegt hierover in een online bericht van FNV: “Als uitbreiding op de handreiking van VWS die voor de aanvraag van de eerste zorgbonus is opgesteld, is er nu een extra zin toegevoegd aan de omschrijving van ‘uitzonderlijke prestatie’ en die zin zorgt voor veel onduidelijkheid bij werkgevers.” De zorgaanbieder bepaalt nu wie een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd.

Toetsingsinstrument

In de praktijk gebruiken zorgaanbieders de handreiking van VWS nu als ‘toetsingsinstrument’. Dit leidt tot uitsluiting van werknemers voor de bonus. Zij zijn dan volgens FNV en CNV de dupe van de verkeerde keuzes van hun werkgever.

Oneerlijk en ingewikkeld

CNV laat in een persbericht weten: ”Uit alles blijkt dat de regelingen voor de bonussen oneerlijk en ingewikkeld zijn. Dat zagen we bij de eerste bonus ook al. Het komt voor dat een deel van de werknemers met verschillende taken in dezelfde sector de bonus wel, en een ander deel de bonus niet krijgt. Dat leidt tot scheve ogen en is demotiverend. We zullen er alles aan doen om voor elkaar te krijgen dat degenen de bonus onterecht niet hebben gekregen, hem alsnog krijgen.”

Zorgpersoneel

NVZ-woordvoerder Tom Ponjee heeft geen zicht op aanvragen, maar ziekenhuizen hebben in de eerste ronde ook meegedaan. Hij gaat er daarom van uit dat de zorgbonus 2021 is aangevraagd voor het zorgpersoneel.

FNV-bestuurder Bert de Haas tot slot: “Het zou het ministerie van VWS sieren als zij de aanvraagprocedure wat langer openstellen en de handreiking verduidelijken.”