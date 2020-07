‘Valse VOG’s ontdekt in zorgsector’

Er zijn in de afgelopen jaren tientallen valse Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) ontdekt bij werkgevers, die zich met name bevinden in de zorgsector. Dat blijk uit cijfers van Justis, meldt radioprogramma Argos.

Volgens de cijfers zouden er zeker 31 valse verklaringen zijn ontdekt in een periode van 2015 tot begin 2020. Justis is de organisatie die de VOG’s controleert en uitgeeft.

Volgens de berichtgeving zijn er relatief veel valse verklaringen in omloop in de zorgsector. Een bekend voorbeeld van de afgelopen jaren is de zogenoemde Insulinemoordenaar Rahiied A., die wist dat hij geen goedgekeurde verklaring zou krijgen, maar toch in de ouderenzorg aan de slag kwam door de datum van zijn Verklaring Omtrent het Gedrag te veranderen.

Uitzender

Afgelopen woensdag meldde het Openbaar Ministerie nog dat een Gelders zorgbureau dat personeel uitzend naar zorgaanbieders wordt verdacht van het gebruik van vervalste diploma’s en VOG’s. Lees ook het artikel Zorgbureaus verdacht van uitzenden personeel met valse diploma’s.

Een ander voorbeeld dat Argos geeft is een instelling voor zorg en begeleiding van jongeren met psychische of verstandelijke beperkingen in Twente. In 2016 werd de instelling failliet verklaard na ingrijpen van de Inspectie. Volgens Argos was hier op z’n minst één vervalste VOG gebruikt.

Kopietjes

Volgens documenten van Justis zouden er veel meer valse verklaringen in omloop kunnen zijn. Dat zou komen doordat werkgevers kopietjes of e-mails van verklaringen accepteren. Daardoor kunnen vervalsingen niet goed gecontroleerd worden. Per jaar worden meer dan een miljoen verklaringen gegeven. In 2019 werden er ruim 4000 geweigerd.