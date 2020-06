Valuas Zorggroep maakt werk van herstelzorg

Valuas Zorggroep heeft momenteel acht locaties in Nederland voor permanent wonen met zorg. Op een aantal locaties is of wordt gestart met herstelzorg. Het nieuwste initiatief op dit terrein heeft landgoed Groot Bijstervelt in Oirschot als decor. Naast 22 appartementen voor zelfstandig wonen en 28 appartementen wonen met 24-uurs zorg komt er in het voormalig Montfortanenklooster een ruim opgezet zorghotel met 36 kamers. Valuas Zorggroep zal naast de 28 appartementen wonen met zorg ook de exploitatie van het zorghotel voor haar rekening nemen. De dagelijkse maaltijden zullen verzorgd worden door Hutten Food Care uit Veghel.

Zorgteam

Gesitueerd tussen ziekenhuizen in Tilburg en Eindhoven heeft Groot Bijsterveld volgens Valuas een ideale ligging. Patiënten van de betreffende ziekenhuizen kunnen er voor korte of langere tijd herstellen, bijvoorbeeld na een operatie of behandeling, of na ziekteperiode . Om herstelgasten te ondersteunen heeft het zorghotel een eigen zorgteam, dat de klok rond aanwezig is. De verpleegkundigen zijn geschoold in herstel- en revalidatiezorg. Het zorghotel werkt daarnaast samen met een multidisciplinair behandelteam van NoviCare.

Essentieel

Om herstelzorg van hoog niveau te kunnen bieden, heeft Valuas per 1 september oud-De Kim-directeur Vieten aangesteld. “Zijn kennis en kunde, zijn voor ons essentieel”, zegt algemeen directeur aldus Erik van den Boom van Valuas Zorggroep. “Bovendien past hij heel goed in ons directieteam en deelt hij met ons dezelfde visie als het gaat om het niveau van zorg en kwaliteit”.