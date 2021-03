Minister Tamara van Ark blijft demissionair minister voor Medische Zorg en Sport tijdens de verkenningsfase. Dat betekent dat zij urgente zaken en Kamerstukken afhandelt die niet kunnen wachten. Waar nodig geldt de vervangingsregeling waarbij minister Hugo de Jonge van VWS haar taken waarneemt.

Van Ark en haar medeverkenner Wouter Koolmees (D66) hebben overigens hun taken als verkenner opgeschort tot na komende woensdag. Voor die dag staat een Kamerdebat gepland met de opgestapte verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66). Zijn moeten zich verantwoorden voor omstreden informatie die per ongeluk uitlekte via een foto.

Het debat is aangevraagd door PVV-leider Geert Wilders. Door de hele affaire loopt de kabinetsformatie zeker anderhalve week vertraging op.