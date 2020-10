Van Ark: eventuele boete ICT-leveranciers kan naar de zorg

Minister Van Ark maakt zich zorgen over de hoge winstmarges die sommige ICT-leverenaciers maken. “Zorggeld dat van ons allemaal is, gaat naar de winst van bedrijven”, meldt zij in een Algemeen Overleg met een aantal Kamerleden. Ze sluit niet uit dat een eventuele boete geld terug laat vloeien naar de zorg.

Waar Van Ark sprak van winstmarges die oplopen tot 43 procent, werd zij in een Algemeen Overleg over gegevensuitwisseling in de zorg geconfronteerd met met een percentage van 80 procent. Dat getal komt uit een recent verschenen Gateway Reviewrapport dat zeer kritisch is op de falende marktwerking op het gebied van de gegevensuitwisseling in de zorg.

Vendor-lock-in

“Het is gewoon niet goed als een directeur bang is om opmerkingen te maken of niet kan overstappen naar een andere leverancier”, onderschrijft de minister. Daarmee verwijst ze naar de machtige positie die bepaalde leveranciers hebben door een zogeheten vendor-lock-in. “Als het zoveel lang duurt en zoveel geld kost dat je niet kunt overstappen, dan is er wat mis”, aldus Van Ark.

Onderzoek ACM

De minister kondigt nog geen maatregelen aan. Ze verwees naar een onlangs ingesteld onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar epd-leveranciers. Zo’n onderzoek is in haar ogen een stevig middel. “Als je onder het vergrootglas ligt van de ACM dan is er wel wat gebeurd.” De eerste resultaten van dat onderzoek – een marktverkenning door KPMG – verwacht ze voor het einde van dit jaar.

Geld terug naar de zorg

Kamerlid Kerstens (PvdA) wees Van Ark erop dat de problematiek breder is dan alleen de epd-markt, maar de minister wil evenzogoed eerst de uitkomsten van het ACM-onderzoek afwachten. In reactie op een vraag van Van Gerven (SP) gaf Van Ark aan dat als de ACM boetes uitdeelt, dat geld terug zou kunnen vloeien naar de zorg. “Daar zit geen taboe op.”