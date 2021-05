Van Ark opent sehportaal: kenniseilanden voortaan verbonden

Om orde te scheppen in de jungle van medische naslagwerken, is het sehportaal gelanceerd. Minister Tamara van Ark heeft deze medische databank voor de acute zorg dinsdag geopend. “Van sehportaal word ik blij. Een plek waarvan je weet: hier is alles, hier vind ik de juiste betrouwbare informatie die ik nodig heb. En dat is van groot belang in de acute zorg, waar het soms om seconden draait”, reageert de minister.

Het platform is door Stichting artsportaal en de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp (NVSHA) ontwikkeld. “In de acute zorg wil je bij uitstek snel informatie opzoeken. Iedere seconde telt, waardoor je snel moet kunnen zoeken en handelen”, vertelt Pim Keurlings, bestuurder en medeoprichter van Stichting artsportaal.

Jungle aan informatie

Evelien van Eeten is SEH-arts in het Radboudumc en nauw betrokken bij de ontwikkeling van het portaal. “Als arts bevond ik mij voorheen in een jungle van online bronnen die niet altijd even betrouwbaar waren. Dat werkt niet in spoedsituaties.” Keurlings vult aan: “Er zijn al veel mooie richtlijninstanties, maar die bevinden zich op diverse online eilanden. Dit overkoepelende platform verbindt al deze plekken en linkt door naar de oorspronkelijke bron.” Het sehportaal biedt in een oogwenk een gestructureerd overzicht van de belangrijkste informatie op deelgebieden van de spoedeisende geneeskunde. In de database staan meer dan 8000 informatiebronnen van Nederlandse en internationale richtlijninstanties en naslagwerken.

Van Eeten ziet in de praktijk dat niet alleen SEH-personeel, maar ook andere spoedafdelingen gebruik maken van het portaal. “Het werkt verbroederend. Daarnaast werkt het platform als een fijne vraagbaak voor artsen in opleiding of professionals die nieuw zijn op de SEH. In welke carrièrefase iemand zich ook begeeft, het is voor iedereen praktisch.” Het mes snijdt volgens Keurlings aan twee kanten. “De zorgprofessional krijgt sneller en beter de benodigde informatie, waardoor er meer tijd is voor de patiënt. Daarnaast krijgen richtlijnmakers en beroepsverenigingen een groter podium dankzij het doorlinksysteem.”

Positieve Van Ark

Minister Van Ark heeft het portaal dinsdag officieel geopend. “We hebben veel discussies over digitalisering in de zorg en ik probeer daarbij de goede voorbeelden te verzamelen. Van sehportaal.nl word ik blij, een voorbeeld waar ik van onder de indruk ben en dat ik graag uitdraag. Grote klasse”, aldus de minister. Volgens SEH-arts Van Eeten is de opening door de minister een kers op de taart. “Dat VWS ons steunt, is voor ons een motivatieboost.”

Opzetten voor diverse ziekenhuisspecialismes

Hoeveel naslagtijd artsen in de acute zorg kunnen besparen, is nog onduidelijk. Bij een soortgelijk portaal voor huisartsen ondervonden dokters een winst in naslagtijd ruim 30 procent. “We verwachten ook een reductie in de spoedeisende hulp”, vertelt Keurlings. Het platform is gratis beschikbaar voor alle SEH-professionals. “De informatie is met zorg geselecteerd en wordt doorlopend gereviewd door een expertpanel.” Stichting artsportaal wil in de toekomst meerdere medische zoekmachines opzetten voor diverse ziekenhuisspecialismes.