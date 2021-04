Van Ark weigert in te gaan op 538-petitie uit Amphia Ziekenhuis

Minister Tamara van Ark van Medische Zorg wil niets zeggen over de succesvolle petitie die een arts uit het Amphia Ziekenhuis startte uit protest tegen het Oranjedag-feest van Radio 538. In algemene zin zegt Van Ark dat ze snapt dat er in de zorgsector bezorgdheid bestaat over de proefevenementen die de komende tijd worden georganiseerd. Maar of dergelijke evenementen kunnen doorgaan is een beslissing van de gemeenten, zegt ze.

Met zogenoemde Fieldlab-evenementen wil het kabinet kijken hoe evenementen veilig kunnen worden georganiseerd, met toegangstesten vooraf. Een van de proefevenementen is een feest zaterdag in Breda, georganiseerd door Radio 538. Een petitie tegen het feest, die werd begonnen door een arts van het Amphia-ziekenhuis in Breda, werd de afgelopen dagen al 350.000 keer ondertekend.

Dilemma’s

“Ja, ik snap momenteel de bezorgdheid in de ziekenhuizen, in de gezondheidszorg”, zegt Van Ark. “Tegelijkertijd zijn er ook afspraken gemaakt over Field Labs, en de bevoegdheid daarvoor ligt bij de gemeente.” De bewindsvrouw ziet een “aantal dilemma’s”. Aan de ene kant is er de drukte in de zorg, maar aan de andere kant zijn er “ondernemers bij wie het water aan de lippen, over de lippen staat. Die willen laten zien, en wetenschappelijk bewezen zien, hoe het wel kan”.

Over de petitie tegen het Oranjedag-feest wilde Van Ark niks zeggen. “Daar ga ik geen uitspraken over doen.”

Van Ark reageerde op de proefevenementen voorafgaand aan een overleg op het ministerie van Algemene Zaken. Daarbij zijn ook minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aanwezig. Daarbij wordt ook besproken of een eventuele versoepeling van de coronaregels volgende week mogelijk is.

De cijfers van het aantal ziekenhuisopnames lijken de goede kant op te gaan, zei Van Ark. Ook minister Grapperhaus toonde zich voorzichtig optimistisch over de stand van zaken. Hoogstwaarschijnlijk komt er dinsdagavond een nieuwe persconferentie van het kabinet. (ANP)