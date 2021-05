Van Ark: zorgverzekeraar moet medisch noodzakelijke middelen passend betalen

Dure medicijnen

Voor veel medicijnen zijn er verschillende producenten, met verschillende prijzen. Om de zorg betaalbaar te houden vergoeden zorgverzekeraars in veel gevallen alleen de goedkope varianten, met dezelfde werkzame stof als de dure varianten. Zo legt VGZ het preferentiebeleid uit.

Medisch noodzakelijk

Toch kan hier van worden afgeweken. Bijvoorbeeld als een arts en patiënt samen tot de conclusie komen dat er een medische noodzaak is om een specifiek geneesmiddel te gebruiken. Als een apotheker dit op een recept ziet staan, moet die het voorgeschreven middel verstrekken.

Kamervragen

SP-kamerlid Henk van Gerven presenteerde minister Van Ark een casus waarin een apotheker een lagere receptvergoeding kreeg van VGZ voor zo’n medisch noodzakelijk recept en vroeg haar of ze dit wenselijk vindt.

Houdt rekening met apotheker

Hoewel het niet onwettig is, vindt Van Ark deze praktijk “niet op zijn plaats”: “In de wet is het zo geregeld dat het verstrekken van een geneesmiddel door een apotheker aan een patiënt op grond van ‘medische noodzaak’ niet per definitie betekent dat de zorgverzekeraar het geneesmiddel vergoedt. Ik zou er voorstander van zijn dat de zorgverzekeraar er in de polisvoorwaarden rekening mee houdt dat een apotheker niet een vrije keuze heeft in het wel of niet verstrekken van recepten met ‘medische noodzaak’. De arts en patiënt bepalen dit samen. Het verantwoordelijk stellen van deze beroepsgroep in de vorm van lagere tarieven is dan ook niet op zijn plaats.”