Van Berlo leidt raad van toezicht Reinier van Arkel

Vanaf 1 oktober heeft Gerard van Berlo het voorzitterschap van de raad van toezicht bij de Reinier van Arkel Groep (ggz in regio Den Bosch) overgenomen van Rienk Goodijk. Van Berlo was al lid van de raad.

Van Berlo is sinds 2017 bestuurder van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg en toezichthouder bij Stichting de Zorgboog. De aandachtsgebieden waar hij zich mee bezighield, kwaliteit en cliëntenperspectief, worden overgenomen door Barbara Stringer. Zij is per 1 oktober toegetreden tot de raad van toezicht.

Van Berlo: “Ik heb Reinier van Arkel het afgelopen jaar goed leren kennen. Ik heb bewondering voor de wijze waarop de organisatie stap voor stap en in voortdurende afstemming met medewerkers en cliënten, de transitie maakt naar regionale centra. We komen zo met een team van professionals dicht bij de cliënt en realiseren daarmee juiste en passende zorg op de juiste plaats.”

Goodijk neemt afscheid als voorzitter in verband met het verstrijken van de maximale termijn voor toezichthouders van acht jaar.