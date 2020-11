Van Dissel somber over versoepelingen coronamaatregelen

Directeur Jaap van Dissel van het RIVM is somber over versoepelingen van de coronamaatregelen in december. “Het gaat traag en moeizaam met de daling van besmettingscijfers. Hierdoor is de zorg nog te veel belast. Het wordt te onzeker om een voorspelling te doen. Ik ben er somber over dat we met elkaar kerst kunnen vieren”, zei Van Dissel in Nieuwsuur.