Van Dissel zit nog met veel vragen over vaccins tegen coronavirus

RIVM-directeur Jaap van Dissel heeft nog veel vragen over de vaccins tegen het coronavirus. Hij wacht nog steeds op wetenschappelijke publicaties over de onderzoeken naar de vaccins, zei hij woensdag in de Tweede Kamer.

Kennis ontbreekt

Farmaceutische bedrijven zijn vooral in de media naar buiten getreden over de effectiviteit van hun vaccins, zei Van Dissel. Pas als er wetenschappelijk meer bekend wordt over de entstoffen kan hij ook meer zeggen over een mogelijk vaccinatieprogramma.

Van Dissel kan iets zeggen over de “grove lijnen” van een vaccinatieprogram, maar kan nog niet in details treden omdat nog kennis over de vaccins ontbreekt. Het is bijvoorbeeld belangrijk of een vaccin getest is op kwetsbare personen of alleen op gezonde personen, aldus de RIVM-baas.

Onder de indruk

Hij is wel onder indruk van de effectiviteit van de vaccins die tot dusver naar buiten zijn gebracht. Zo meldde farmaceut Moderna deze week dat zijn coronavaccin volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 94,5 procent effectief is bij het voorkomen van een besmetting. “Influenzavaccins komen vaak niet boven de 60 procent.”

Inenten

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hoopt in het eerste kwartaal van volgend jaar te kunnen beginnen met inenten. Er moet onder meer nog gewacht worden op het groene licht van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor toelating van de vaccins.

Als de vaccinatie begint dan zullen eerst bepaalde groepen aan de beurt komen. Daarover komt de Gezondheidsraad deze week met een advies. Als eerste zullen zeer waarschijnlijk kwetsbare personen en zorgmedewerkers worden ingeënt. (ANP)