Van Dongen (VGZ) naar Yes We Can Healthcare Group

Marloes van Dongen (Manager Zorginkoop GGZ bij zorgverzekeraar Coöperatie VGZ) versterkt per 1 april 2023 het operationele en strategische team van de Yes We Can Healthcare Group (YWCHG).

Zij zal de rol van ‘Chief Government & Relations Officer (CGRO)’ invullen en samen met de andere leden werken aan de missies van Yes We Can Clinics, Yes We Can Youth Clinics (Internationaal), Zero&Sano en Hawking Healthcare Technology.

Marloes wordt medeverantwoordelijk voor de doorontwikkeling van duurzame partnerships, allianties en het internationale contractbeheer van de zorgorganisaties en het medisch technologische bedrijf. Zij versterkt het team dat bestaat uit Jan Willem Poot (CEO), Marcel Pierre (CFO), Johan Linssen (COO) en Kees Haverkamp (CTO). (ANP)