Van Herk: ‘Geen bijzondere dingen in Inspectierapport De Leeuwenhoek’

Het onderzoek naar de vele doden die vielen in verpleeghuis De Leeuwenhoek in Rotterdam door het coronavirus, wordt binnen nu en twee weken afgerond. Een externe partij stelt het rapport op. Humanitasbestuurder Gijsbert van Herk heeft dit op Radio Rijnmond verteld.

Van Herk zegt dat er geen bijzondere dingen in het rapport naar voren zullen komen. “Het beeld is nu dat we hebben gedaan wat we konden. Het is wel verhoudingsgewijs heel hard toegeslagen. In die zin begrijp ik het verdriet en de angst van de familie ook.”

Het Rotterdamse verpleeghuis was een van de eerste in Nederland die hard werd getroffen door het coronavirus. Op alleen één afdeling met cliënten met dementie overleden begin april vijftien van de dertig cliënten.

Beschermende middelen

Volgens Van Herk is er geen gebrek aan beschermende middelen geweest. Hij wijst erop dat een aantal locaties in Nederland verhoudingsgewijs harder is getroffen. Dat was ook zo in De Leeuwenhoek.

Als het onderzoek is afgerond, wordt het ter beoordeling voorgelegd aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.