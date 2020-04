Boosheid over inspectieonderzoek naar coronasterfte in verpleeghuis

Het inspectieonderzoek naar de coronasterfte in verpleeghuis De Leeuwenhoek leidt tot boze reacties. De beeldvorming die hierdoor ontstaat, doet geen recht aan de inzet van zorgmedewerkers in de zwaarbelaste sector. Dat stellen Lia de Jongh, bestuurder van Topaz, en Jacqueline Joppe, bestuurder van Zorggroep Elde Maasduinen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kondigde deze week een onderzoek aan naar verpleeghuis Leeuwenhoek in Rotterdam. Aanleiding zijn berichten in dagblad NRC, dat meldde dat de helft van de bewoners van het verpleeghuis in drie weken is overleden, vermoedelijk aan corona. Na de eerste geconstateerde besmetting zou het verpleeghuis te weinig hebben gedaan om verdere verspreiding te voorkomen.

Hypocriet

In een boze reactie op LinkedIn noemt Lia de Jongh het onderzoek naar het verpleeghuis ‘hypocriet’. Ze wijst erop dat juist de verpleeghuizen en de thuiszorg geen aandacht kregen als het ging om voldoende beschermende middelen om bewoners en personeel te beschermen. “Alle aandacht ging uit naar de ziekenhuizen” en nu wordt er “plots gekeken naar de verpleeghuizen alsof zij te weinig gedaan zouden hebben om de bewoners te beschermen”, schrijft ze.

Eigenlijk is de bestuurder van zorgorganisatie Topaz vooral boos over de beeldvorming die in de berichtgeving rondom het onderzoek is ontstaan. “Een onderzoek van de inspectie is prima”, zegt ze desgevraagd. “Daar kijk je als bestuurder niet van op. Het is wel triest om dan de dikke koppen over het aantal doden in het verpleeghuis te lezen, terwijl er geen aandacht is voor de context.”

Onmogelijke positie

“In onze verpleeghuizen moeten we steeds kiezen tussen twee kwaden”, vervolgt De Jongh. “Tussen de veiligheid van bewoners en medewerkers en de kwaliteit van leven van bewoners. De maatregelen die je moet nemen in het belang van de veiligheid, leiden voor bewoners tot grote ontwrichting. Bewoners met dementie kun je niet zomaar in hun kamer opsluiten. Van begin af aan zijn medewerkers in een onmogelijke positie gebracht.”

In de berichtgeving gaat het nu over Leeuwenhoek, maar volgens De Jongh had het over iedere andere verpleeghuisafdeling kunnen gaan. “We zijn gewend om met griep en norovirus om te gaan, maar corona is een sluipmoordenaar, waartegen niemand bestand is, en zeker niet zo’n kwetsbare groep als onze bewoners. Het is een tour de force om te voorkomen dat andere bewoners besmet raken als er eenmaal een besmetting is vastgesteld. Als dit niet lukt, is het geen falen van medewerkers, maar een gevolg van de moeilijke omstandigheden waarin zij moeten werken. Er moet geen schuldvraag zijn.”

Helft bewoners kan aan corona bezwijken

De Jongh krijgt bijval van collega-bestuurder Jacqueline Joppe van Zorggroep Elde Maasduinen, eveneens aanbieder van verpleeghuiszorg. “Dat de helft van de bewoners in een verpleeghuis aan corona bezwijkt, dat kan, dat gebeurt. Ook bij ons overlijdt dertig tot vijfendertig procent van de bewoners. Dit terwijl we alle mogelijke hygiënemaatregelen hebben genomen. Op het moment dat er een besmetting is geconstateerd, weet je eigenlijk al dat anderen ook besmet zullen zijn. Dat is iets waar ik elke nacht van wakker lig.”

Joppe is geschrokken van het aangekondigde onderzoek van de inspectie bij Leeuwenhoek. “Het is zo’n fout signaal in deze tijd. Het geeft ons een enorm gevoel van onmacht. Het gaat mij vooral om wat het doet met de medewerkers. Die gaan zich afvragen: hebben wij het wel goed gedaan?”

Ook Joppe vindt dat in de berichtgeving rond het onderzoek de omstandigheden in verpleeghuizen onderbelicht blijven. “Mensen met dementie kunnen zich niet zo makkelijk aan de voorschriften houden als wij, zoals het veelvuldig handenwassen.”

Beschermingsmiddelen

Wat betreft de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen ziet Joppe langzaamaan verbetering komen in de situatie. In haar eigen organisatie heeft ze een van de directeuren tot “chef logistiek” gemaakt. “Die is nu alleen maar bezig met het bijhouden van het aantal besmettingen en het organiseren van de toevoer van beschermingsmiddelen naar de afdelingen. Het lukt, tot nu toe. We kunnen steeds een paar dagen vooruit, maar langer niet. Dat geeft stress, er blijft schaarste heersen. Schorten met lange mouwen, daar is bijvoorbeeld bijna niet aan te komen.”

Topaz-bestuurder De Jongh bevestigt dit beeld. “We hebben dagelijks contact met de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, red.) en we krijgen voldoende om dagelijks of wekelijks voort te kunnen. Ik hoor van collega’s dat ze heel veel moeite hebben om elke dag voldoende beschermingsmiddelen te krijgen.”

Niet vingerwijzen

De Jongh en Joppe zien dat de overheid, maar ook ActiZ, de brancheorganisatie voor de VVT, alles doen wat in hun mogelijkheden ligt om de coronacrisis het hoofd te bieden. “Laten we elkaar in deze moeilijke tijd dan ook vooral helpen. In plaats van vingerwijzen naar de schuldige, hebben we nu juist solidariteit en tolerantie van elkaar nodig”, aldus Lia de Jongh.