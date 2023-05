Van Lienden & co gaven Deloitte geschoonde informatie over mondkapjesdeal

Dat stelt Follow the money vandaag in een artikel.

Deloitte deed vorig jaar onderzoek naar de mondkapjesdeal tussen Sywert van Lienden, Camille van Gestel, Bernd Damme en VWS. Eerder bleek al dat het trio selectief informatie deelde met de onderzoekers.

Mondkapjes

Het trio, dat wordt verdacht van fraude met mondkapjes, zei vorig jaar dat ze goed meewerkten aan het onderzoek door accountancy- en adviesbureau Deloitte in opdracht van de overheid. Volgens Van Lienden was alles “rechtmatig en navolgbaar” verlopen. Ze zouden openheid van zaken geven over hun deal met de overheid ter waarde van 100 miljoen euro.

De verdachten van oplichting, verduistering en witwassen verdienden zelf 20 miljoen euro aan de deal, terwijl ze zeiden alles “om niet” te doen. Die 20 miljoen kwam in een commerciële bv terecht die ze speciaal voor de deal hadden opgericht: Relief Goods Alliance (RGA). De buitenwereld kende alleen de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA).

Hulptroepen Alliantie

De Rabobank was al sinds half april 2020 bekend met RGA. Enkele weken later maakten de oprichters van RGA een tot nu toe geheim gebleven presentatie voor de bank, gedateerd 4 mei 2020, die is ingezien door Follow the Money. Doel daarvan was werkkapitaal (‘115-120 miljoen euro’) op te halen voor een tweede deal met de overheid. Alle externe communicatie zou gebeuren uit naam van de Stichting Hulptroepen Alliantie, waarmee de RGA verborgen zou blijven.

Deloitte

In de presentatie die het trio naar Deloitte heeft gestuurd, is de communicatiestrategie verwijderd, evenals het feit dat PwC optrad als accountant. PwC ontkende in 2021 als accountant te hebben opgetreden. In het artikel van Follow the Money staat ook te lezen hoe Van Lienden in zijn communicatie met VWS zijn winstmarge veel te bescheiden heeft voorgesteld.