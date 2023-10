Van Neynsel en BrabantWonen gaan intensief samenwerken

Het gaat om het voormalige kantoorpand aan de Eemweg, dat hoort bij Van Neynsel Eemwijk, een van de zes woonzorglocaties van Van Neynsel in ’s-Hertogenbosch. Dit pand staat al enige tijd leeg. BrabantWonen gaat hier zelfstandige seniorenwoningen realiseren. Dat betekent dat er minimaal 32 betaalbare huurwoningen in de stad bijkomen.

De verkoop is tevens de start van een intensievere samenwerking. De twee partijen vinden elkaar in hun maatschappelijke betrokkenheid en de ambitie om in wijken en buurten levendige gemeenschappen voor senioren met en zonder zorgvraag te laten ontstaan.

Van Neynsel

Marcel van Woensel, bestuurder van Van Neynsel, ziet de samenwerking als een nieuwe stap richting de ouderenzorg van de toekomst. “We gaan wonen en zorg samenbrengen in woonvormen waar mensen zich altijd thuis voelen. Bij voorkeur in hun eigen buurt en in een vertrouwde omgeving, zodat mensen ook hun eigen netwerk om zich heen hebben.”

BrabantWonen

Ook Harrie Windmüller, bestuurder van BrabantWonen, is blij met de samenwerking: “We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met de zorg, zoals hier met Van Neynsel. Het gaat niet alleen om het afstemmen van vraag en aanbod op de woningmarkt. Het vertrekpunt is het samenvoegen van vraag naar en de (on-)mogelijkheden van zorg en welzijn.”