Van Neynsel vernieuwt raad van toezicht

De raad van toezicht van ouderenorganisatie Van Neynsel in Den Bosch heeft Paul Tankink per 1 januari 2020 benoemd tot voorzitter. Daarnaast treedt Guido van den Bogaert toe tot de raad van toezicht.

Tankink, die al lid van de raad van toezicht was, volgt als voorzitter Ben van Dijk op. Van Dijk heeft zijn toezichthoudende functie vier jaar uitgeoefend en was niet beschikbaar voor een tweede termijn.

Van den Bogaert treedt aan als nieuw lid van de raad van toezicht. Hij is opgeleid als intensivecareverpleegkundige en afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht op het gebied van Beleid en Beheer Gezondheidszorg. Van den Bogaert heeft daarnaast in de zorg ervaring op zowel operationeel en tactisch niveau als op bestuursniveau.

Bestuurder Marcel van Woensel is ingenomen met de benoemingen. “Hiermee beschikken we over een brede samenstelling van de raad waarin alle competenties en expertise aanwezig zijn om goed toezicht te blijven houden op de ontwikkeling van Van Neynsel als ouderenorganisatie.”

Naast Tankink en Van den Bogaert bestaat de raad van toezicht per 1 januari uit Michel de Bekker, Julliette van Eerd en Marjolein de Vugt.