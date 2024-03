Van Ooijen: ‘Arts en niet overheid moet waarschuwen tegen mazelen’

Artsen en niet de overheid moeten waarschuwen tegen de mazelen en mensen overtuigen om hun kinderen te laten vaccineren, vindt demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid). Deze boodschap komt alleen aan bij mensen die hierover twijfelen als deze uit de mond van de “witte jassen” komt. “Al het andere is in het beste geval overbodig en in het slechtste geval contraproductief”, zegt de bewindsman.

De staatssecretaris vindt het “heel zorgelijk” dat de mazelen de laatste jaren meer rondgaan en de vaccinatiegraad aan het dalen is. In Eindhoven is momenteel een uitbraak gaande van de zeer besmettelijke ziekte, meldde de GGD donderdag. “We moeten er met man en macht aan werken om de vaccinaties op te krikken.”

Desinformatie tijdens de coronapandemie

Dat mensen die sceptisch zijn over vaccinaties zich makkelijker laten overtuigen door een arts dan door bijvoorbeeld een overheidscampagne, is een les die Van Ooijen heeft getrokken uit de coronapandemie. In die tijd is “desinformatie” verspreid over vaccinaties, die nog steeds rondzingt en “echt de kop in moet worden gedrukt” volgens de staatssecretaris.

Niet meer toelaten tot kinderdagverblijven

Sommige kinderartsen en andere deskundigen hebben zich uitgesproken voor het idee om kinderen alleen toe te laten in kinderdagverblijven als zij zijn gevaccineerd tegen de mazelen. De staatssecretaris denkt dat zo’n verbod contraproductief kan werken, omdat sceptische ouders hierdoor nog wantrouwiger kunnen worden. “Wat we moeten doen is alles inzetten op vertrouwen”, zegt Van Ooijen. Hij vindt dat de keuze om al dan niet te vaccineren bij de ouders moet blijven. (ANP)