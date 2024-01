Van Ooijen: meer maatregelen nodig tegen ongezonde leefstijl

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft uitgerekend dat de ambities voor de lange termijn vooralsnog buiten bereik zijn. Het aantal mensen met overgewicht neemt naar verwachting niet af, maar juist toe. Het aantal rokers daalt weliswaar, maar niet snel genoeg. En op problematisch alcoholgebruik is de impact van het zogeheten Nationaal Preventieakkoord “minimaal”, erkent de staatssecretaris.

Beleid voortzetten

De uitkomsten “benadrukken dat de urgentie om te blijven inzetten op preventie hoog is en blijft”, schrijft Van Ooijen. “Ik constateer dat er noodzaak is om het ingezette beleid voort te zetten, structurele financiering voor preventie beschikbaar te maken en aanvullende maatregelen te treffen.”

Mensen helpen

Ongezonde keuzes liggen volgens de staatssecretaris van de ChristenUnie nog te vaak voor de hand. “De ongezonde keuze moeten we daarom minder aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld met prijsmaatregelen of door de beschikbaarheid te verminderen. In essentie moeten we de gezonde keuze makkelijker maken en mensen daarbij helpen”, vat hij de richting samen die de overheid volgens hem moet aanhouden.

Maatregelen

Diverse maatregelen zijn nog op komst. Zo wordt gewerkt aan het inperken van marketing voor ongezonde voeding die is gericht op kinderen. Van Ooijen verwijst ook naar een advies van onderzoekers die wel iets zien in een totaalverbod op reclames voor alcohol, maar beslissingen daarover laat hij over aan zijn opvolger. (ANP)