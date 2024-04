Van Ooijen: vertrouwen in vaccinaties nam ook voor corona al af

Alle discussies over de coronavaccins hebben een nadelige invloed gehad op de bereidheid van ouders om hun kinderen te laten inenten tegen besmettelijke ziektes, erkent staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid). Maar hij waakt ervoor een direct verband te leggen, omdat die dalende trend volgens hem al eerder was ingezet.

Al voordat de coronavaccins en de manier waarop de overheid die aan de man probeerde te brengen onder vuur kwamen te liggen, was het vertrouwen tanende, zegt van Ooijen. “Het is eerder een verdieping geweest van bestaande patronen, dan dat wij nu het idee hebben dat daar iets is losgekomen dat niet al een beetje in de samenleving zat.”

In een Kamerdebat over de gedaalde vaccinatiegraad bij kinderen legden meerdere partijen wel de link met de coronapandemie. Zij waarschuwen dat die periode heeft aangetoond dat vaccinatiedrang of -dwang averechts werkt en het vertrouwen in de overheid juist ondermijnt. (ANP)